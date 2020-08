Valencia, c'è l'accordo con Reina: il Milan può lasciare partire il portiere a titolo gratuito

Il futuro di Pepe Reina sarà in Spagna. Secondo quanto riportato da AS, il portiere del Milan, reduce dall'esperienza in prestito all'Aston Villa, ha raggiunto un accordo con il Valencia. Il Milan - si legge - sarebbe pronto a lasciar partire il portiere spagnolo senza chiedere soldi per il cartellino.