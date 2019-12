Valencia, Celades: "L'Atalanta è fisica. Manca moltissimo alla partita"

© foto di NewsPix/Image Sport

Il tecnico del Valencia, Albert Celades, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale circa il sorteggio di Champions League che lo vedrà di fronte all'Atalanta. "Agli allenatori tutte le squadre appaiono complicate, giochiamo contro l'Atalanta che è arrivata lo scorso anno in Champions, lotta per posizioni europee, ha segnato più di tutti in Serie A, con un grande potenziale offensivo che ci metterà in difficoltà. Quando uno arriva agli ottavi è normale, ma la realtà è che siamo soddisfatto del rendimento, questa competitività dimostrata contro tutti. Ora manca moltissimo a questa partita, vediamo come la affronteremo, ora abbiamo tanti giocatori fuori".

Come è l'Atalanta?

"Dovremo conoscerlo bene, ma è una squadra molto fisica, con un grande potenziale offensivo, gioca con tre centrali difensivi e ha attaccanti di buon livello come Muriel e Papu Gomez. Vedremo come arriveremo a quella partita".

L'Atalanta ha preso 7 punti nel ritorno...

"Ha dato molto in questo ultimo periodo, ha guadagnato il passaggio con una grande vittoria. Ha lo stesso allenatore da tempo, gli stessi automatismi, sta facendo una buona annata. Vedremo di conoscerlo con più informazioni possibili".