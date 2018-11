Valencia, Gaya: "A Torino per vincere. CR7? Ogni tiro che fa è un gol"

L'esterno del Valencia José Luis Gaya ha parlato a Europa Press in vista della gara con la Juventus: "Dobbiamo scendere in campo per vincere, non abbiamo alternative. Solitamente facciamo bene contro le grandi squadre, l'obiettivo è vincere visto che difficilmente lo Young Boys farà punti a Old Trafford. La sconfitta del Mestalla, con un uomo in più, è stata strana. Ma la Juventus è forte e può vincere sempre. Avremo le nostre chance e cercheremo la vittoria. Ronaldo? La sua qualità la conosciamo, è uno dei migliori calciatori al mondo e un tiratore incredibile. Dovremo cercare di non concedergli occasioni perché ogni tiro che fa va dentro la porta".