Valencia, dónde estás Dani Parejo? Il tabù italiane e la remuntada passano dal numero 10

Non è un periodo semplice per il Valencia. Le critiche a Dani Parejo, uno degli uomini simbolo, una lista talmente lunga di infortuni che ha condizionato un campionato intero e le vicende societarie che hanno reso ancor più bollente l'estate spagnola. In Liga le cose non vanno come dovrebbero - settimo posto e una partita in più rispetto la Real Sociedad - e la tifoseria non ha gradito diverse scelte societarie fatte durante l'arco dell'anno.

La partita di questa sera segnerà, in un modo o nell'altro, un punto di svolta: il mancato ingresso ai quarti di finale porterebbe ad un introito minore, il tutto si tradurrebbe in un'altra stagione di transizione. La vittoria diventa un obbligo anche per i fattori puramente statistici: tentare la remuntada e sfatare il tabù contro le squadre italiane.

FATTORE MESTALLA - Problemi o meno, in questa stagione il Valencia ha un punto fermo. In casa, fino a questo momento, è arrivato soltanto un ko: il 3-0 con l'Ajax rimane ad oggi l'unico stop interno tra campionato e coppe. Le mura amiche, però, non sono un fattore determinante nei match europei contro le italiane. In 12 partite giocate in Spagna sono arrivate 5 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte: Juventus, Inter (in due occasioni), Roma e Napoli sono le quattro italiane che hanno espugnato lo storico impianto di Valencia. L'ultimo successo italiano risale al 2018, fu Pjanic a regalare il 2-0 ai bianconeri. Il bilancio totale contro le compagini nostrane è davvero negativo: 7 vittorie su 25, con 5 pareggi e 13 sconfitte.

DANI PAREJO DESAPARECIDO - Un centrocampista un pochino inusuale, che sa indubbiamente giocare a calcio. Qualità, a volte anche un bel po' di quantità, ma al momento il vero desaparecido di questa squadra è proprio il numero 10 scuola Real Madrid. Contro l'Atletico è stato messo al centro delle critiche proprio per la brutta prestazione e per i tanti palloni persi, spesso si abbassa sulla linea di difesa per impostare il gioco. Un modo di interpretare il ruolo del play basso che lo porta a compiere troppi errori, soprattutto se ha un centrocampista di corsa in marcatura. Il momento negativo degli iberici passa anche dall'altalenante stagione dell'uomo di maggior qualità. Tutti però si aspettano la reazione, nella notte delle stelle.