Valencia, Jaume: "Atalanta? Pure loro saranno preoccupati"

© foto di Alterphotos/Image Sport

In un intervento alla radio ufficiale del club, Jaume Domenech ha parlato della sfida contro l'Atalanta dopo il sorteggio in Champions League. "Sicuro che saranno preoccupati anche loro, gli tocca una delle prime del gruppo e che arriva da grandi notti. Stiamo parlando di una squadra che sa utilizzare le proprie armi, con buon rendimento. Abbiamo già giocato al Mestalla e sappiamo che sono complicati da affrontare, sebbene fosse un'amichevole. Noi abbiamo un'identità chiara, se facciamo le cose per bene possiamo andare ai quarti".

L'Atalanta non è un avversario facile, ma nemmeno il Valencia...

"La stagione passata abbiamo già vissuto gare eliminatorie al Mestalla e sappiamo quanto sia un fattore determinante".