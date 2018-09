Valencia-Juve, Parejo: "CR7 torna in Spagna? Preoccupa più voi giornalisti"

Fonte: Inviato a Valencia

Valencia-Juventus sarà anche la prima partita di Cristiano Ronaldo contro una squadra spagnola dopo il suo trasferimento dal Real Madrid alla Juventus. Dani Parejo, capitano dei Pipistreli, non sembra particolarmente emozionato: "Pensiamo alla partita, penso che il suo ritorno in Spagna e il fatto che giochi contro una squadra spagnola sia più interessante per voi giornalisti che per noi. Negli ultimi anni in Champions ha fatto cose impressionanti, lo conosciamo benissimo e la Juve ha una squadra fortissima, in cui lui è importantissimo. La verità è che imposteremo la partita cercando di limitare le sue qualità. Sappiamo quanto sia forte e quanta qualità abbia".