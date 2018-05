Valencia-Kondogbia, riscatto ok. Ma per l'Inter niente plusvalenza

© foto di Insidefoto/Image Sport

Non solo Cancelo. Valencia e Inter hanno parlato anche di Geoffrey Kondogbia: il francese è in Spagna in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. E il club di Peter Lim ha già fatto sapere che verserà la cifra dovuta nei tempi prestabiliti. Un'operazione che non garantirà comunque all'Inter grandi plusvalenze, visto che il 25enne di Nemours nell’estate del 2015 fu prelevato dal Monaco per una cifra intorno ai 40 milioni di euro (bonus compresi). Su Kondogbia, va ricordato, i nerazzurri vantano un 25% sulla eventuale futura cessione. Il Valencia, almeno per questa sessione di mercato, non si priverà comunque del giocatore, anche perché c’è una Champions League (quarto posto nella Liga ormai a un passo) da affrontare e onorare nella prossima stagione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.