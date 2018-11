Valencia, Marcelino: "CR7 straordinario, è cambiato rispetto al Real"

Durante l'odierna conferenza stampa il tecnico del Valencia Marcelino ha parlato dei singoli della Juventus con particolare attenzione per Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala: "Cristiano è un calciatore straordinario. La decisione dell'espulsione dell'andata è stata tutta dell'arbitro. Lui vuol sempre vincere e vuol sempre segnare, oltre al talento è questa ambizione di migliorarsi ogni giorno che fa la differenza. Incontreremo un Ronaldo diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati in Spagna, ma comunque conosciamo bene le sue qualità. Dybala? All'andata non giocò, ma c'era Bernardeschi che risultò il migliore in campo. Li rispetto entrambi. Dybala è in un ottimo momento di forma, è un calciatore straordinario ma la Juventus ne ha tanti altri. Non siamo preoccupati da un singolo, ma da ciò che può fare la Juventus come squadra. E noi dovremo cercare di limitare la Juventus come squadra, altrimenti sarà dura".