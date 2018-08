Valencia, Marcelino e la Juve: "Girone eccitante, siamo mina vagante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Gruppo difficile, ma di impossibile nella vita non c'è nulla, difficile sì". Marcelino, allenatore del Valencia, ha parlato alla radio ufficiale del club iberico del girone che vedrà i Pipistrelli impegnati in Champions League contro la Juventus: "È un gruppo attraente, eccitante per noi e per i fan, e lo proveremo. Dopo sei partite vedremo se siamo nel prossimo round. La nostra speranza e ambizione è di andare avanti. Juventus e Manchester United penseranno anche che Valencia sia una mina vagante. Essere nella fascia 3 era chiaro che ci avrebbe dato un gruppo complesso. Vediamo altri gruppi forse più semplici come il Lokomotiv di Mosca, ma lo accettiamo e penso che sarà molto motivante giocare contro questi rivali e in quegli scenari .Sappiamo che, sebbene la scorsa stagione non abbiamo vinto contro le big della Liga, abbiamo combattuto in tutte le partite. Ora siamo fortunati a essere in grado di competere in Champions. Voglio ricordare che l'abbiamo fatto contro due squadre spagnole che hanno vinto sette degli ultimi dieci tornei europei. Per questo motivo, se saremo in grado di competere con loro in LaLiga lo faremo anche ora in Europa".