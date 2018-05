Valencia, Marcelino: "Futuro Cancelo? Dipende dall'Inter"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Valencia Marcelino Garcia Toral, intervistato dall'emittente radiofonica spagnola Onda Cero, è tornato sul tema caldo del futuro di Geoffrey Kondogbia e Joao Cancelo. A proposito del centrocampista francese, il mister dei Taronges ha ancora una volta espresso la sua certezza in merito all'acquisto definitivo: "Se non è fatto, possiamo considerarlo tale", mentre per il portoghese decide di prenderla più alla larga: "Sul suo futuro non sapremo nulla fino al 31 maggio. Se l'Inter non eserciterà l'opzione per l'acquisto, tornerà qui al Valencia", riporta Fcinternews.it.