Valencia, Parejo: "Pochi parlano di quanto siamo stati esposti a San Siro con l'Atalanta"

Dani Parejo, centrocampista classe '89 del Valencia, è il capitano del club. CHe è una delle società maggiormente colpite dal COVID19. "In pochi parlano di quanto siamo stati esposti giocando Atalanta-Valencia". Tanti temi, durante la chiacchierata con AS per Parejo, con la sua rosa che ha avuto il 35% dei giocatori colpiti dal virus. "Il club ha fatto di tutto per evitare il contagio, ha portato avanti misure ufficiali ma non è stato possibile evitarlo. Ora è il momento di stare accanto a coloro che sono stati infettati, incoraggiarli e confidare che tutto andrà bene. Ci ha toccato molto da vicino ed è per questo che siamo così consapevoli. Tutta l'Europa deve aver imparato da quello che è successo in Cina. Ora dobbiamo ascoltare le autorità e rimanere a casa, che è il modo più sicuro per fermare la trasmissione e quindi aiutare tutti coloro che stanno rischiando la vita per noi".

Sulla gara di Milano. "In questi giorni la testa gira e pensi tanto a quel che è stato fatto. In pochi parlano dell'esposizione di noi giocatori e dei lavoratori del club in quella partita".

Sulla stagione. "Tutti i giocatori vogliono che la stagione finisca, ma non a nessun prezzo. La prima cosa è la salute e la sicurezza di tutti. Dal primo fan all'ultimo giocatore. Quando questo può essere garantito, torniamo indietro. E quando torniamo, dobbiamo farlo nelle migliori condizioni".