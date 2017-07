Valencia, proposto Abdennour per Murillo. L'Inter declina l'offerta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Frenata nella trattativa per la cessione di Jeison Murillo al Valencia. Il club iberico, come rivela Sportitalia, avrebbe infatti offerto come contropartita tecnica il centrale Aymen Abdennour all'Inter, ma i nerazzurri avrebbero declinato l'offerta non essendo interessati al tunisino. A questo punto Murillo potrebbe anche restare a Milano salvo ripensamenti, e un rilancio, da parte del Valencia.