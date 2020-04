Valencia, si valuta la cessione di Kondogbia. E l'Inter può far ancora cassa

L'apertura odierna di Super Deporte è dedicata a Geoffrey Kondogbia: "Rinnovare o vendere" è la prima pagina del quotidiano del Valencia che sottolinea come il club abbia bisogno di monetizzare e potrebbe sacrificare il centrocampista centrafricano. Riscattato per 25 milioni dall'Inter, il Valencia in caso di cessione del giocatore dovrebbe dare ai nerazzurri il 25%, cosa che potrebbe frenarne la cessione in quanto non permetterebbe al Valencia di far cassa. Questo porterà il club a valutare bene la situazione. Kondogbia ha un accordo fino al 2022 e una clausola rescissoria di 80 milioni.