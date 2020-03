Valentino Lazaro: "L'Inter è amazing. Concentrato sul Newcastle, vedremo in estate"

Valentino Lazaro, esterno di proprietà dell'Inter in prestito al Newcastle, è stato intervistato da FcInterNews.it. Si parla anche dell'emergenza Coronavirus: "Adesso sono a casa. Mi sveglio e faccio colazione, mi alleno, leggo qualcosa. Studio l’italiano e gioco alla playstation contro i miei amici. Le persone in generale devono prendere sul serio questa situazione e contribuire a ridurre il numero di nuove infezioni. Stare a casa sta aiutando molto a prevenire la diffusione del virus, il che aiuta moltissimo i medici che lavorano giorno e notte per tenere sotto controllo questa situazione. Colgo l’occasione per ringraziare ognuno di loro. Fermare il calcio e anche ogni evento con grandi folle è necessario in questo momento. La salute umana vale più di ogni altra cosa. È questo quello che conta di più”.

Lazaro parla anche della possibilità di tornare in nerazzurro.

“L’Inter è amazing: un club fantastico e speciale. Indossare la maglia nerazzurra è un motivo d’orgoglio. Ma non sarebbe giusto parlarne adesso. Sono focalizzato sul Newcastle e darò tutto qui. Poi la prossima estate vedremo quello che accadrà”.