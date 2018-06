Valon Berisha, centrocampista tuttofare. E con i gol in canna

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Via Torreira, dentro Berisha. Non è proprio lo stesso tipo di giocatore, perché il norvegese è più mezz'ala mentre l'uruguagio lavora più da cervello, ma la Sampdoria per la sua mediana inserisce un altro calciatore pronto a spiccare il volo, a esplodere, come i Praet o i Linetty. Otto milioni di euro per uno dei migliori giocatori della scorsa Europa League, mezz'ala con il vizio del gol, ben tredici in stagione. Berisha diventerà presto un calciatore blucerchiato, dopo avere lambito anche la possibilità Lazio, a cui era stato accostato anche per l'ottima duplice prova nella competizione continentale. Può, all'occorrenza, divenire una sorta di vice Ramirez - anche al posto di un Alvarez che viaggia verso il Messico - per dare ulteriori scelte a Marco Giampaolo.

Nome: Valon Berisha

Squadra: Red Bull Salisburgo

Valore: 8 milioni di euro.