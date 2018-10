Valore triplicato: Meité costa 25 milioni. Sirene dalla Premier League

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega che Soualiho Meité, centrocampista classe 1994 di Parigi del Torino, ha già praticamente triplicato il suo valore. Pagato 8 milioni di euro in estate, nove presenze, due gol e un assist per adesso in Serie A, è già oggetto e soggetto di interessamenti milionari dalla Premier League. Col Torino che chiede per il ventiquattrenne ex Bordeaux almeno 25 milioni di euro.