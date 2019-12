Valoti in versione Ronaldo, male Igor e Valdifiori: i voti di TMW

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Berisha 6,5 - Tiene in partita i suoi fino alla fine con delle grandi parate. Se non fosse stato per lui, la gara sarebbe finita con largo anticipo

Tomovic 5,5 - A fasi alterne. In alcune occasioni è perfetto in marcatura, in altre lascia decisamente a desiderare.

Vicari 6 - Sbaglia poco o nulla in difesa. Certo, marcare un gigante come Lukaku non è facile e a volte lo perde, ma tutto sommato non sfigura a San Siro.

Igor 5 - Pomeriggio da incubo per il difensore brasiliano, che viene costantemente superato da Lukaku. (Dall'82' Jankovic S.V)

Strefezza 5,5 - Un primo tempo non irresistibile, anche perché la SPAL supera il centrocampo solo in un paio di occasioni. Costretto ad uscire prima del duplice fischio per un problema fisico. (Dal 43' Cionek 6 - Entra quando ormai il risultato è compromesso. Sbaglia poco, anche se nel finale rischia qualcosa di troppo. )

Murgia 5,5 - Parte mezzala, finisce regista. Ha una buona occasione per segnare ma non riesce nella deviazione vincente.

Valdifiori 5 - Da una sua palla persa banalmente a centrocampo nasce il gol del vantaggio dell'Inter. Davvero un brutto errore per un giocatore della sua esperienza. (Dal 69' Floccari 6 - Entra e mette subito in difficoltà Handanovic con una bella conclusione dal limite. )

Kurtic 6 - Solito motorino in mezzo al campo, ci prova come sempre dalla distanza ma senza troppa fortuna.

Reca 6 - Buona prestazione sulla fascia, soprattutto nella ripresa, quando spinge con maggior costanza e arriva al cross con più facilità.

Valoti 7 - Si inventa un gol da campione vero. Salta tutti i difensori dell'Inter come se fossero birilli e batte Handanovic con un diagonale preciso.

Petagna 5,5 - Prova ad imporsi in mezzo ai giganti della difesa dell'Inter, ma è anche vero che gli arrivano pochi palloni giocabili.