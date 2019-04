© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mattia Valoti, centrocampista della SPAL, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio a pochi minuti dall'inizio della sfida contro la Lazio: "Veniamo da due vittorie che devono darci il giusto coraggio per affrontare la gara di oggi. Avremo di fronte una squadra che ha un obiettivo importante. Vogliamo dimostrare il nostro valore. Noi e la Lazio abbiamo moduli simili, conosciamo bene i capitolini. Dovremo essere squadra come nelle ultime due partite per limitarli".