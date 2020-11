Valutazione negativa per l'arbitro che ricorre al VAR? Rizzoli: "Peggio se non si corregge"

Gli arbitri hanno paura di ricorrere al VAR per paura di giudizi negativi in caso di tante on field review? In altri termini, è questa la domanda posta negli studi di Sky a Nicola Rizzoli: “Inciderebbe molto di più - risponde il designatore arbitrale - se i cinque errori non li andasse a rivedere cinque volte. Noi abbiamo dei numeri, legati più che altro ai rigori concessi e revocati col VAR. Ci sono stati tre errori grossi che hanno inciso sulla comprensione del meccanismo”.

