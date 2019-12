© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Vidal è un nostro giocatore, ha segnato un gol e non credo possa andarsene". Ernesto Valverde toglie Arturo Vidal dal mercato, almeno per il momento. Il centrocampista cileno, grande obiettivo di mercato dell'Inter per gennaio, è partito dal 1' e ha deciso con un gol la gara di ieri contro l'Alaves (4-1) dopo lo sfogo pre-Clásico. Una prova convincente che allontana dunque i rumors sui nerazzurri, come dichiarato dallo stesso tecnico del Barcellona in conferenza stampa.