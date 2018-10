Valverde: "Buon risultato con una grande Inter. Confidiamo in Rafinha"

Ore 13.03 - L'amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco è ancora deluso dopo la sentenza del Tar Lazio: "Hanno allungato i tempi in maniera esagerata - ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport - per farci arrivare a questo stato di cose. Ed è l'ennesima puntata di una stagione...

Barcellona-Inter 2-0, Sport: "Regalo per Messi"

Barcellona-Inter 2-0, Tuttosport: "Rafinha spietato ex"

Il Corriere della Sera: "La Lazio non può sbagliare col Marsiglia di Garcia"

Milan, ecco l'Europa League. Il QS-Sport: "Rino in difesa"

Milan, La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "La sfida di Gattuso"

Libero: "Il Barça è troppo per l'Inter"

Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde , intervistato da Rai Sport a margine del 2-0 inflitto ai danni dell'Inter, si è così espresso riguardo il match del Camp Nou: "Abbiamo ottenuto un buon risultato contro un grande avversario. Loro hanno avuto un'ottimo avvio di ripresa, collezionando diverse palle-gol. Rafinha? Confidiamo in lui, è un giocatore che può garantirci molte cose buone".

