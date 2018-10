Valverde cerca un difensore per il Barça: Skriniar primo obiettivo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Primi contatti in vista tra il Barcellona e l'entourage di Milan Skriniar. Indiscrezione lanciata dal Mundo Deportivo e che ha forte eco in Slovacchia: SME spiega che i blaugrana vorrebbero il centrale difensivo dell'Inter. Una maxi richiesta da 85 milioni di euro da parte dei nerazzurri frena ovviamente la possibilità di una chiusura per l'immediato ma Ernesto Valverde ha chiesto ai suoi dirigenti di prendere un difensore perché preoccupato dall'infortunio di Samuel Umtiti.