Valverde: "Nainggolan fondamentale per l'Inter. Sapevamo del ritorno"

Il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, parla alla vigilia della sfida contro l'Inter: "Abbiamo visto il 5-0 sul Genoa, così come tutto quello che hanno fatto in queste settimane. Siamo pronti a tutto. Non si vince né si perde per un elemento, questo però deve essere chiaro".

Con Nainggolan sarà un'Inter diversa? - "Sa giocare bene, tira altrettanto bene ed è fondamentale per l'Inter. Sapevamo già che avrebbe potuto giocare".

Il Barca ha il suo stile, ma in una gara così difficile pensate di costruire una gabbia per Icardi? - "Lo faremo come l'Inter cercherà di bloccare i nostri migliori uomini. Staremo attenti a Icardi, a Nainggolan ma in generale a tutti i giocatori dell'Inter".