© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ernesto Valverde ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale della Supercoppa di Spagna, in programma domani in Arabia Saudita contro l'Atletico Madrid: "Il nuovo formato è diverso rispetto a quello a cui siamo abituati, che preferivo. La Federazione però ha deciso così. Prenderemo la partita di domani come una sfida di campionato da vincere. Il calcio cerca nuove fonti di guadagno ed è per questo che siamo qui. Non è come giocare in casa. Vidal? È un giocatore del Barcellona e non possiamo pensare che se ne vada. Conto su di lui, vedremo se giocherà domani".