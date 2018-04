Valverde: "Roma? Possiamo perdere, succedono cose straordinarie"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, ha parlato di una possibile sconfitta contro la Roma. "Certo che c'è la possibilità, succedono cose straordinarie nel calcio. Dovremo essere noi bravi a non farle accadere. Sappiamo che chi ci affronta difficilmente fa gol, ma non possiamo scendere in campo pensando che loro non se la giocheranno. Hanno dei giocatori estremamente validi e un errore o un eccesso di fiducia possono costare caro".