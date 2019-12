© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, si è espresso così sugli incessanti rumors riguardo al futuro di Arturo Vidal, obiettivo dell'Inter, nella conferenza stampa alla vigilia del match con la Real Sociedad: "Sono informazioni che non provengono da noi, ma dall'Inter. Loro sapranno cose che io non so. Il mercato non è ancora iniziato. Abbiamo tre partite prima della fine dell'anno. Vedremo se ci saranno operazioni convenienti per noi, poi decideremo", le parole dell'allenatore culé.