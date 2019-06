Valzer dei ds: Pradè torna alla Fiorentina, Marino di nuovo all'Udinese

© foto di Federico De Luca

Ci siamo per il ritorno di Pierpaolo Marino all'Udinese. Il dirigente classe '54 è da questa mattina in Friuli ed è pronto a prendere il posto di Daniele Pradè, ex direttore dell'area tecnica bianconera che tornerà alla Fiorentina. Per Marino tutto è stato definito nelle ultime ore: s'attende solo l'ufficialità.