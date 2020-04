Valzer dei nomi sulle fasce per l'Atalanta: nel mirino il danese Maehle e il greco Giannoulis

Continuano a rincorrersi nomi per il mercato dell'Atalanta, con la dirigenza che segue molti calciatori in vista della prossima stagione. L'ultimo è il danese Joakim Maehle da Frederiksavn, spiega La Gazzetta dello Sport. Gioca al Genk, in Belgio, dopo aver militato all'Aalborg in patria. Valutato tra i 7 e gli 8 milioni di euro, è Nazionale Under 21 scandinavo. Tra le alternative ci sarebbe Dimitrios Giannoulis, '95 nazionale greco del PAOK Salonicco.