Van Basten contro Sacchi: "Poco onesto. Se la prendeva con i giovani e con i più deboli"

"Poco onesto". Marco Van Basten descrive così Arrigo Sacchi. Intervistato da 7, il Cigno di Utrecht parla così del suo primo allenatore in Italia: "Non c'era feeling personale, non mi ha mai dato un'impressione di onestà nei rapporti umani. Quando non era contento degli allenamenti se la prendeva con i giovani e con i più deboli, che magari erano anche quelli che tiravano il gruppo".