Marco Van Basten, indimenticato campione del Milan che ha scritto un pezzo di storia dell'Ajax, ha parlato al Corriere di Torino: "La Juve vincerà 2-1 e segnerà ancora una volta Cristiano Ronaldo - dice il Cigno di Utrecht a cena con amici nel capoluogo piemontese - L'Ajax è forte, mi piace come giocano. Quando hanno la palla sono uno spettacolo, ma non quando devono difendere. La Serie A? C'è troppa differenza di punti tra la prima e la seconda. Non è divertente un campionato che finisce con così tanto anticipo. Le altre squadre devono cominciare a fare qualcosa".