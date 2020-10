Van de Beek, l'agente ammette: "E' stato molto vicino alla Roma, ma il giocatore non era pronto"

vedi letture

La Roma è stata a un passo da Donny Van de Beek, passato nell'ultima sessione di mercato dall’Ajax al Manchester United per 45 milioni. A rivelarlo il suo agente, Guido Albers, che ai microfoni di Inside Football ha dichiarato: "Due anni fa la Roma era molto interessata, ma in quel momento Donny non era pronto per andare in Italia. Monchi e Balzaretti avevano un buon progetto per lui".