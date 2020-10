Van de Beek non ha ancora spazio nel Teatro dei Sogni. Il centrocampo da sogno deve aspettare

Sta faticando ben più del previsto al Manchester United, Donny van de Beek. Il colpo extra lusso della campagna trasferimenti estiva dei Red Devils non è ancora entrato nei meccanismi di Solskjaer, non ha ancora preso possesso del Teatro dei Sogni. Non si è ancora imposto per quello che è, o per quello che molti pensano possa essere. Titolare senza pensieri in coppa di Lega, contro Luton e Brighton, l'ex Ajax nelle partite che pesano, 4 in Premier e una in Champions, si è dovuto accontentare delle briciole. Si è dovuto accontentare del garbage time, per dirla all'anglosassone.

D'accordo il periodo di ambientamento (non la lingua, la conoscenza dell'inglese è requisito fondamentale per i giocatori dell'Ajax), ma qualcosa in più da uno pagato oltre 50 milioni di euro era pur lecito aspettarsela. Anche considerando il talento che ha nei piedi e l'intelligenza tattica che ha nella testa. Sì perché le qualità e l'acume tattico di Maradonny sono sotto gli occhi di tutti coloro che solo poche settimane fa immaginavano un centrocampo da sogno, evidentemente votato all'attacco, con l'olandese al fianco di Pogba e Bruno Fernandes. Per la cronaca, il totale dei minuti giocati fra Champions League e Premier è di poco superiore all'ora effettiva, 61 minuti. Per questo servirà ancora aspettare, sperando che il classe '97 riesca ad imporsi e non diventi l'ennesimo giocatore fagocitato dal complesso e denso di responsabilità ambiente dei Red Devils.