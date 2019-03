© foto di Federico De Luca

La Juventus nel passato e ora nel presente come avversaria. Raggiunto a margine della assemblea ECA, Edwin Van der Sar, attuale dg dell'Ajax ma in passato portiere prima della squadra olandese in finale di Champions contro la Juve e poi proprio dei bianconeri nei due anni di Ancelotti, ha parlato di una sfida per lui ovviamente particolare: "Ho dei sentimenti contrastanti riguardo questa partita. Nel '96 la finale persa ai rigori contro la Juventus fu una grande delusione. Ho giocato con la Juve per due stagioni ma senza vincere alcun trofeo, furono due anni positivi perché mi permisero di trasferirmi in Premier League".

Sulle possibilità di passaggio del turno.

"Siamo tutti entusiasti di affrontare la Juve, penso ci sia la reale possibilità di batterli. Siamo ai quarti di finale ma non ci siamo arrivati per caso, saranno due partite durissime".