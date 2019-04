Van der Sar: "CR7? A Manchester diceva di voler diventare il più forte"

© foto di Federico De Luca

"Ho giocato due anni nella Juve, per me è una partita speciale, ma lo è anche per l'Ajax". Parola di Edwin Van der Sar, ex portiere e oggi ds dei Lancieri, prossimi avversari della Juventus: "Erano tanti anni che non giocavamo in Champions, ora ci troviamo ai quarti dopo aver battuto il Real al Bernabeu".

Su Ronaldo.

"È bello ospitare la Juventus, speriamo di giocare come contro il Real. Sono una squadra forte, con un'ottima difesa. Gli manca il capitano, ma ha un talismano come Ronaldo che tornerà dall'infortunio. Ho giocato con lui per quattro anni a Manchester e diceva sempre che voleva diventare il miglior giocatore al mondo. ha lavorato un sacco per questo fine, ha fatto qualcosa di fantastico. È straordinario il passo che ha fatto andando alla Juventus e cercando di vincere la Champions in bianconero".