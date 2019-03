Van der Sar: "Possiamo battere la Juve. CR7 farà di tutto per esserci"

© foto di Federico De Luca

Sfida al passato per Edwin Van der Sar, oggi dg dell'Ajax che sfiderà in Champions la Juventus. L'ex portiere bianconero ne ha parlato a Sky Sport 24: "È un quarto di finale, siamo molto contenti di essere qui, abbiamo giocato finora ad alto livello e speriamo di ripeterci".

Sul calcio italiano.

"Ho bei ricordi, nel '95 abbiamo vinto in finale contro il Milan e l'anno dopo siamo arrivati di nuovo in finale, un po' a sorpresa. Non era stata una stagione facile, anche per i miei due infortuni. Ai rigori è difficile fare calcoli: la Juve li ha tirati molto bene, noi ne abbiamo sbagliati due. Troppi per vincere una finale".

Cristiano Ronaldo è in dubbio per la gara di andata.

"Conosco bene Cristiano, abbiamo giocato insieme per quattro anni e sarà bello rivederlo. So quanto curi il suo corpo e quanto sia forte mentalmente. Farà di tutto per esserci, ha un sogno che è lo stesso dell'Ajax: vincere".

Potete battere la Juve?

"Siamo ancora in gioco, sicuramente abbiamo una possibilità di vincere. Abbiamo una squadra giovane ma anche di esperienza con Tadic e Blind hanno aiutato i nostri giovani, abbiamo fatto bene soprattutto con Bayern e Real".

De Ligt nel mirino della Juve in ottica mercato.

"Su De Ligt posso solo dire che ha un grande futuro davanti a sé".