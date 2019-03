© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Liverpool mette la freccia e con il gol del 2 a 1, manda il Bayern Monaco ad un passo dall'eliminazione. Virgil van Dijk vola in cielo e con una zuccata su cross da corner riporta in vantaggio i Reds all'Allianz Arena: ora ai bavaresi servono due gol per eliminare gli avversari, una impresa non semplice con venticinque minuti ancora da giocare. Sarebbe un quattro su quattro per l'Inghilterra in Champions League, davvero importante per il movimento britannico.