L'ex commissario tecnico dell'Olanda, Louis van Gaal ha parlato del futuro di Matthijs de Ligt, difensore dell'Ajax che piace moltissimo a Juventus e Barcellona: "Da Ligt alla Juventus? Penso che possa giocare in qualsiasi campionato. In Italia sono maestri della difesa e lì potrebbe crescere meglio, ma se fossi al suo posto, sceglierei il Barcellona. Hanno difensori centrali che non sono molto forti e potrebbe giocare lì. In alternativa andrei al Manchester City ", ha detto a La Gazzetta dello Sport.