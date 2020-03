Van Gaal: "Juve e Barça dovevano invertire gli acquisti: De Ligt al Camp Nou, De Jong a Torino"

Ai microfoni dell'emittente catalana TV3 Louis van Gaal ha parlato della posizione in campo nel Barcellona di Frenkie De Jong, vero e proprio punto interrogativo in questa stagione blaugrana. E nel farlo, il tecnico olandese tira in ballo anche la Juventus: "Per me, se c'era un club che avrebbe dovuto comprare Matthijs De Ligt, questo è proprio il Barcellona. E visto che lì c'è Busquets, penso che Frenkie de Jong sarebbe dovuto andare alla Juventus. Il Barcellona per me ha bisogno più di uno come De Ligt che uno come De Jong".