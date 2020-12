Vanaken e i suoi fratelli, l'ultima ondata dei talenti made in Bruges: l'ultimo ostacolo per la Lazio

Il Club Brugge è secondo in classifica, dietro il Genk, anche in virtù delle ultime cinque partite. Il sorpasso è arrivato a causa dei 15 punti guadagnati nelle ultime 5 partite, altrimenti i nerazzurri sarebbero stati primi in classifica. Vanaken è l'ex ragazzo prodigio che però è rimasto al Bruges nonostante gli interessamenti di mezz'Europa. Da capire se lo farà anche il prossimo anno. Due gol in cinque partite in questa Champions League e nuovamente le big su di lui.

KREPIN E DENNIS - Sono cresciuti enormemente nell'ultimo anno. L'ex Sarpsborg era arrivato a inizio 2018, ma nelle ultime settimane - anche al compimento dei 21 anni - sta avendo una continuità impressionante, con già sei gol in Jupiler League. Dall'altra parte c'è il nigeriano Dennis, che non ha ancora segnato in questa stagione ma che è stato protagonista, suo malgrado, di una disavventura con il Borussia Dortmund e il bus del Bruges, che lo ha lasciato a casa.

DE KETELAERE - Il più valutato è certamente il trequartista, diciannove anni, un possibile alter ego di Milinkovic-Savic, con delle grani doti tecniche, forza fisica e piedi da trequartista. Lui potrebbe essere il problema principale nella serata della Lazio: basta un pareggio per passare il turno, anche se la soluzione della faccenda è tutt'altro che esiziale.