Vangioni: "Non facile lasciare il Milan, farò di tutto per tornare al River"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sempre più lontano da Milano il futuro di Leonel Vangioni. Il difensore rossonero ha parlato a margine di un evento organizzato al River Plate: "Farò di tutto per tornare qui. Non vedo l'ora. Ho già parlato anche con Gallardo. La maggior parte della gente che mi ferma per strada mi chiede di tornare, anche se non sarà facile la partenza dal Milan".