Vanheusden nuovo capitano dello Standard Liegi: resta in Belgio un altro anno, poi torna all'Inter

Zinho Vanheusden-Standard Liegi, ancora avanti insieme. Come riporta FcInterNews.it, il centrale classe '99 dovrebbe infatti difendere per un'ulteriore annata la casacca della compagine dove è cresciuto per poi tornare all'Inter nel 2021, a fronte di un esborso economico maggiorato rispetto agli 11,6 milioni di euro pagati dai valloni due estati fa. In queste settimane - scrive il portale vicinissimo alla 'Beneamata' - era circolata la voce di un incontro tra i nerazzurri e il club belga, proprio per capire eventualmente se il difensore potesse tornare alla base con 12 mesi di anticipo. Ma il fatto che né Zinho né chi ne cura gli interessi sapessero nulla, unito all’investitura odierna da capitano della squadra, rende quantomeno più difficile un approdo immediato nel capoluogo lombardo.