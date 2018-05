Vanheusden: "Standard, voglio giocare. A fine stagione deciderò"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Zinho Vanheusden, difensore dello Standard Liegi ma di proprietà dell'Inter, ha parlato a un quotidiano belga del suo futuro. Ecco quanto riportato da fcinternews: "Sono troppo ambizioso per poter rimanere in panchina; piuttosto, preferisco andare a giocare da qualche altra parte. Conosco le mie qualità e sono pronto a vedere decollare la mia carriera. Dopo questa stagione dovrò dire se intendo rimanere qui, e loro dovranno dirmi se vogliono andare avanti con me. Vedrò cosa è meglio per la mia carriera con il mio manager e la mia famiglia. Standard e Club Brugge erano le due opzioni più concrete quest'inverno. Quando ho dovuto scegliere, però, ho optato per quello che rimane il club del mio cuore. E dove ho potuto trovare un ambiente a me familiare per poter recuperare".