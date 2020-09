Vanheusden: "Tornare all'Inter? Contatti con il mio agente, ma a Liegi sto bene"

Intervistato dal quotidiano belga Het Nieuwsblad, Zinho Vanheusden, difensore dello Standard Liegi, è tornato sull'eventualità di un ritorno all'Inter, pista che sembrava anche potersi concretizzare nei mesi scorsi. Vanheusden stesso conferma, anche se poi precisa che l'idea non è stata mai davvero ponderata: "Il mio agente ha avuto molte conversazioni con l'Inter per sapere la nostra opinione. Erano aperti a un ritorno, ma io volevo solo giocare. In futuro vedremo. Il mercato? Il mio agente riceve sempre offerte, ma io volevo assolutamente restare a Liegi. Per me è molto bello giocare ancora allo Standard. Sono ancora giovane. Poi nel calcio non si sa mai cosa succederà domani, ma mi sento molto bene allo Standard. Non vedo alcun motivo per cui dovrei giocare altrove ora. Ho ancora molto da imparare in Belgio. Voglio stare qui. Per prima cosa, fai qualche passo. Non ho la sensazione di aver finito qui".