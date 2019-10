© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora Juraj Kucka, ancora contro il Genoa: come nell'anno passato, è lo slovacco ad aprire il conto dei gol nella sfida contro il Grifone: gran assist di Kulusevski, che vede calcio come pochi nei ventidue in campo stasera, con lo svedese che pesca perfettamente l'inserimento del compagno a centro area, sinistro di prima intenzione del centrocampista e Parma che si porta in vantaggio sbloccando una sfida che si stava facendo particolarmente ostica.