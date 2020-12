VAR a chiamata per le squadre? Apertura di Rocchi: "Sì, può essere una buona soluzione"

Gianluca Rocchi nel corso di una intervista a 'Radio Rai' ha aperto alla soluzione del VAR a chiamata per le partite di Serie A. Rocchi dopo aver smesso con la carriera da arbitro è diventato il consulente delle relazioni istituzionali della Can e ora è lui a parlare con le squadre ma anche con i media dell'operato dei direttori di gara: "Potrebbe essere una soluzione, deresponsabilizzerebbe il VAR in alcune situazioni visto che spesso prende decisioni molto solitarie. In alcuni momenti può trovarsi in difficoltà nel capire se è stato commesso un chiaro ed evidente errore, se questa responsabilità fosse trasferita a un team, a una società, la situazione sarebbe più facilitata", ha detto.