VAR e polemiche, parla Collina: "L'arbitro deve decidere come se la tecnologia non esistesse"

Il VAR aiuta a decidere più in fretta? A rispondere a questa domanda è Pierluigi Collina, il grande ex direttore di gara che proprio quest'oggi compie 60 anni. "L'arbitro deve decidere come se la tecnologia non esistesse - afferma Collina nell'intervista a La Gazzetta dello Sport -. L’obiettivo è non averne bisogno perché le decisioni sono corrette ed è per questo che lavoriamo attraverso la preparazione. Poi lui sa che esiste un paracadute che può correggere un errore, anche se l'errore resta: magari voi giornalisti lo dimenticate, ma chi giudica l’arbitro no".