VAR e polemiche su Chiesa. Ma la decisione di Pairetto sembra corretta

Un episodio che ha di fatto cambiato radicalmente l'esito della sfida fra SPAL e Fiorentina. Succede tutto fra il 74' ed il 79'.

LA CRONACA - Federico Chiesa, nell'occasione capitano della Fiorentina, arriva sul fondo, entra in area, mette in mezzo il pallone e vola a terra. L'arbitro Pairetto lascia correre, la palla arriva dall'altra parte con Fares che trova il fondo, mette in mezzo e Valoti che realizza il 2-1 estense. Ma proprio mentre gli uomini di Semplici stanno esultando, il VAR richiama Pairetto che opta per l'on field review. E dopo 2-3 minuti di revisione delle immagini decide di annullare il gol spallino e concedere il rigore alla Fiorentina per fallo di Felipe su Chiesa. Rigore poi trasformato da Veretout che di fatto sposta il risultato dal virtuale 2-1 all'effettivo 1-2 in favore dei viola.

Una decisione, quella di Pairetto, fortemente contestata dalla SPAL sul campo e soprattutto dai suoi dirigenti a fine partita: "Chiesa possiede la dote di inventare falli da rigore, è una persona poco seria. Non era un netto fallo da rigore", ha sbottato ai microfoni di TMW il presidente Walter Mattioli. Un riferimento che probabilmente va alla sfida di settembre dei viola contro l'Atalanta, gara contornata da feroci polemiche per il 'tuffo' di Chiesa dopo il presunto contatto con Toloi. Ma le differenze, fra i due episodi, appaiono evidenti: certo potremmo discutere sulle tempistiche dell'utilizzo del VAR, ma regolamento alla mano la decisione odierna di Pairetto appare corretta. Perché il fallo di Felipe su Chiesa in area spallina sembra evidente e la scelta di aspettare la conclusione dell'azione per rivedere l'accaduto è corretta. La particolarità sta nel fatto che fra il fallo di Felipe e l'on field review c'è di mezzo un gol, quello di Valoti. Gol che, sempre regolamento alla mano, è giusto annullare, dal momento che si decide di fischiare il calcio di rigore. Una situazione del tutto particolare e forse mai vista prima, da quando esiste la tecnologia applicata al calcio. Ma se con l'Atalanta la critica poteva aver ragione nell'attaccare Chiesa, nello specifico (e, ripetiamo, particolare) episodio di oggi il comportamento del capitano gigliato non sembra poter essere messo in discussione. Così come l'operato del direttore di gara.