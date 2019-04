Var mai vista: Cionek chiede di non essere ammonito, l'arbitro dà il rigore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le strade del Signore sono infinite. E pure quelle per il Var che, dopo un anno e mezzo dalla partenza, si aggiorna con qualcosa di incredibile e che, probabilmente, avrebbe tolto una giusta vittoria alla Spal. Il minuto è l'ottantasettesimo, un pallone che arriva dalla destra arriva nell'orbita di Cionek che, con arguzia, anticipa netto Patric. Calcione da dietro e l'arbitro non ha dubbi, sarebbe rigore. Condizionale, però, perché il polacco della Spal si rialza subito, dice di non essere stato toccato, di fatto chiedendo la grazia. Diffidato, probabilmente per paura di un giallo che gli avrebbe fatto saltare la sfida contro il Cagliari, troppo importante per la salvezza.

Guida, però, imbracciata l'artiglieria non gli ricambia la cortesia. Giallo sventolato sotto il naso, Cionek che salta la squalifica e chiede conto della gelida freddezza all'arbitro che, da par suo, aveva dato calcio di rigore. E qui, fortunatamente, interviene l'occhio della telecamera: Patric colpisce in maniera netta il piede dell'avversario, compiendo un fallo di per sé abbastanza veniale, vista la posizione spalle alla porta. Guida da Torre Annunziata ritorna sui suoi passi, toglie il giallo a Cionek e concede il rigore che Petagna realizza.