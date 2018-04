VAR? No, grazie. La Premier rimanda l'introduzione della tecnologia

© foto di Federico De Luca

La Premier League boccia l'introduzione della tecnologia per la stagione 2018/19. Come riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, le società della massima divisione inglese non sono convinte del VAR per due motivi: vogliono migliorare l’aspetto della comunicazione e la precisione delle immagini.

Quest'anno la tecnologia è stata utilizzata in Coppa di Lega e Coppa d'Inghilterra (in questa competizioni la sperimentazione andrà avanti), suscitando qualche perplessità per i tempi lunghi che richiede.