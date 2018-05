VAR ovunque e subito. Le semifinali di Champions non lasciano dubbi

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Sembra un paradosso che la competizione più spettacolare del calcio mondiale, sia stata condizionata dagli episodi arbitrali, ma come successo spesso negli ultimi anni, è andata proprio così. Le semifinali che hanno visto protagoniste da una parte Roma e Liverpool e dall'altra Bayern Monaco e Real Madrid, sono state pesantemente condizionate da alcuni errori macroscopici, che probabilmente il VAR avrebbe quanto meno corretto in corso d'opera.

L'IMPORTANZA DEL VAR - Ceferin si ostina a seguire l'esempio di una federazione importante come quella inglese e dunque a rimandare l'inserimento della tecnologia nelle competizioni europee, ma il presidente dell'UEFA è ormai accerchiato da tutte le altre federazioni, che quando disputano gare in ambito internazionale, hanno la sensazione di vivere 90 minuti nel Medioevo calcistico. Il VAR non è infallibile, perché ovviamente è controllato dall'uomo. Non è una scienza esatta. Piuttosto si può considerare uno strumento per sbagliare meno, e considerando l'importanza della posta in palio, pare assurdo che questa possibilità non venga estesa da alcuni campionati nazionali alle competizioni che tutto il mondo ci invidia. Sia la Roma che il Bayern hanno pesantemente, seppur educatamente, contestato i rispettivi direttori di gara e col VAR, la finalissima potrebbe essere stata addirittura l'esatto opposto di quella che si disputerà a Kiev. Se questo non è un buon motivo per tornare sui proprio passi, quale potrebbe esserlo?

L'IMPORTANZA DI COLLINA - L'attuale designatore degli arbitri UEFA è uno degli arbitri italiani più famosi della storia del calcio: ovvero Pierluigi Collina. Il fischietto della sezione di Viareggio, è diventato uno degli uomini più influenti del calcio mondiale, ruolo meritato vista la grande carriera in Italia e all'estero, ma il suo rendimento non è probabilmente all'altezza delle aspettative. Se si prende l'ultimo esempio delle sue decisioni, ovvero quella di mandare lo sloveno Skomina ad arbitrare la Roma contro i Reds è evidente come non sia stata adeguatamente pesata la Federazione di riferimento dell'arbitro della sfida. Skomina è un ottimo arbitro, ha arbitrato grandi sfide internazionali, ma per tutto il resto dell'anno indossa la corona in un campionato minore come quello della Slovenia e questo, anche per l'allenamento ai grandi match, non può altro che pesare. Anche Collina dunque, nonostante l'appoggio di tutti i grandi dirigenti europei, dovrà rivedere il suo metro perché gli arbitraggi, quando si è al top, devono essere all'altezza del compito assegnato. Skomina, all'Olimpico, non lo è stato.

L'IMPORTANZA DELLA MENTALITA' - Un grande applauso va fatto agli allenatori e ai giocatori di Bayern e Roma. I riferimenti agli arbitraggi sono stati assolutamente secondari e tutti hanno preferito commentare i propri errori, prima di quelli commessi dal direttore di gara. Per i giallorossi questo è un grande passo in avanti anche nella mentalità richiesta dallo stesso Di Francesco. Lui, allenatore catapultato dalla provincia emiliana fino ai grandi palcoscenici di Champions, non ha battuto ciglio. Ha dichiarato sì, che il VAR avrebbe fatto la differenza, ma ha soprattutto sottolineato gli errori della propria squadra, parlando con insistenza di mentalità. Ecco, probabilmente se tutti, in Serie A e all'estero, gestissero la pressione e gli errori altrui, nello stesso modo del tecnico romanista, anche il calcio sarebbe migliore. A cominciare da Ceferin, che il proprio errore non lo ammette ma che intanto, a distanza e non in prima persona, ha deciso l'esito della competizione più bella del calcio mondiale.